РИАМО - 3 мая. В Подмосковье с 12 мая при походе в магазин жителям обязательно нужно надевать маску, при отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Несмотря на то, что до 12 мая «масочный режим» носит рекомендательный характер, многие ретейлеры уже информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Глава ведомства также напомнил о режиме самоизоляции, который действует по 11 мая, и попросил в сложную эпидемиологическую ситуацию все необходимые товары заказывать удаленно.

В период действия режима самоизоляции выходить их дома можно только по веским причинам, с 1 мая в регионе ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер, с 12 мая эта мера станет обязательной. За несоблюдение «масочного режима» предусмотрены штрафы размером 4 тысячи рублей.

В Подмосковье также продолжает действовать пропускной режим.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.