РИАМО - 3 мая. В воскресенье воздух в Москве уже прогрелся до плюс 20 градусов, таким образом 3 мая стало самым теплым днем в столице с начала года, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Но температура в городе может еще подняться до 22 градусов тепла.

«В 11:00 в Москве на ВДНХ было 19,4 градуса, местами в Москве температура уже превысила отметку в 20 градусов – на Рублевском шоссе, на отдельных участках МКАД. Этот день будет самым теплым с начала года, но максимальная температура будет известна позже», - сказала Позднякова.

Ранее предыдущий максимум был зафиксирован 28 марта, тогда столбик термометра поднялся до 17,4 градуса.