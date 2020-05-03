РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 7 мая выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы жителей, вопросы можно отправить на электронную почту redaktor@lrt.tv.

«Дорогие друзья! В четверг, 7 мая, в 19:00 пообщаемся в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим ситуацию с коронавирусом в округе, а также порядок празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вопросы можно отправить на электронную почту redaktor@lrt.tv или задать по телефону прямого эфира: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52.





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