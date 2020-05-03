РИАМО - 3 мая. Еще 19 человек вылечили после коронавируса в Подмосковье, за весь период выздоровели 526 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек», — говорится в сообщении.
В Подмосковье до 11 мая включительно действует режим обязательной самоизоляции для жителей. Из дома можно выходить для поездки на работу (если предприятие или организация продолжает свою деятельность и не было переведено на удаленное функционирование), для выгула собаки рядом с домом, для похода в ближайший магазин и для получения медицинской помощи.
При этом для поездки на транспорте нужно будет оформить цифровой пропуск.
Кроме того, жителям Подмосковья строго рекомендовано носить маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая эта мера станет обязательной.
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Текстовая трансляция
3 МАЯ
- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.
- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.
- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.
- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.
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