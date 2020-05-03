РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт на 2020 год со шведским хоккеистом Маттиасом Теденбю, который выступал за ХК «Давос», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт со шведом Маттиасом Теденбю. В минувшем сезоне хоккеист выступал за швейцарский «Давос» и получил 37 (18+19) очков в 48 играх регулярного чемпионата», - говорится в сообщении.

Теденбю родился 21 февраля 1990 года в Ветланде Швеции. Его рост — 175 сантиметров, а вес - 80 килограммов. В 2005-2010 годах и 2014-2019 годах он выступал в ХВ 71 — в высшем дивизионе чемпионата Швеции в регулярных чемпионатах. Он провел 8 сезонов, 349 игр, получил 169 (84+85) очков и 173 штрафных минуты.