РИАМО - 3 мая. Руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова объяснила, что маску нужно носить в многолюдных местах, она должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать нос, рот и подбородок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Одноразовую медицинскую маску нужно использовать только один раз, менять - каждые два-три часа. Если маска стала влажной, то ее нужно выбросить в урну, вымыть руки с мылом и надеть другую чистую маску.

«Если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, используйте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Также, если вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания», - сказала Микаилова.

Также специалист отметила. что носить средства защиты крайне важно особенно в период гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ, потому что вирусы передаются воздушно-капельным путем, через микрокапли при чихании, кашле и разговоре.

«С воздухом эти капли могут попасть на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с зараженным человеком», - объяснила глава ведомства.

В Подмосковье по 11 мая действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с пандемией коронавируса. Также с 1 мая жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая носить маски нужно будет обязательно.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.