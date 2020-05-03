РИАМО - 3 мая. Руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова объяснила, что маску нужно носить в многолюдных местах, она должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать нос, рот и подбородок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Одноразовую медицинскую маску нужно использовать только один раз, менять - каждые два-три часа. Если маска стала влажной, то ее нужно выбросить в урну, вымыть руки с мылом и надеть другую чистую маску.
«Если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, используйте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Также, если вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания», - сказала Микаилова.
Также специалист отметила. что носить средства защиты крайне важно особенно в период гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ, потому что вирусы передаются воздушно-капельным путем, через микрокапли при чихании, кашле и разговоре.
«С воздухом эти капли могут попасть на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с зараженным человеком», - объяснила глава ведомства.
В Подмосковье по 11 мая действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с пандемией коронавируса. Также с 1 мая жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая носить маски нужно будет обязательно.
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Медицинская маска - эффективная мера борьбы с распространением коронавируса > > > Руководитель Роспотребнадзора по МО, главный государственный санитарный врач региона Ольга Микаилова подчеркнула, что использовать это средство защиты сейчас крайне важно. «В период гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ целесообразно использовать одноразовую медицинскую маску. Вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком», - сказала глава ведомства. Маску необходимо носить, прежде всего, в многолюдных местах. Она должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос, рот, подбородок. Ее нужно использовать однократно и менять не реже, чем каждые 2-3 часа. Повторное применение - недопустимо. Если маска стала влажной, следует тут же надеть новую. Старую необходимо выбросить в урну и тщательно вымыть руки с мылом. «Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, используйте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Также, если вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания», - сказала Ольга Микаилова. #нашеподмосковье
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Текстовая трансляция
3 МАЯ
- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.
- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.
- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.
- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.
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