РИАМО - 3 мая. С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов, до этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Контроль за использованием масок усилят на крупных транспортно-пересадочных узлах, остановках, авто- и железнодорожных вокзалах, на прилегающих к ним территориях.
«Ежедневно Минтранс Московской области совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяют пассажиров общественного транспорта на наличие Qr-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовали раздачу масок при проверке пропусков. Всех пассажиров призвали носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к их обязательному ношению.
До 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано носить маски или респираторы в связи с ситуацией с коронавирусом, с 12 мая эта мера станет обязательной.
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С 12 мая пассажиров без масок или респираторов не будут пускать в общественный транспорт > > > До этого времени инспекторы Минтранса МО при проверке пропусков будут только рекомендовать ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за их использованием усилят также на крупных пересадочных узлах, остановках, авто-, ж/д вокзалах и прилегающих к ним территориях. «Ежедневно минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие Qr-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. С 3 мая в рамках поверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок. Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова. Сотрудниками регионального министерства транспорта организована раздача масок при проверке цифровых пропусков. «Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов», – сказала Анна Кротова.
Текстовая трансляция
3 МАЯ
- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.
- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.
- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.
- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.
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