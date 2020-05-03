РИАМО - 3 мая. С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов, до этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Контроль за использованием масок усилят на крупных транспортно-пересадочных узлах, остановках, авто- и железнодорожных вокзалах, на прилегающих к ним территориях.

«Ежедневно Минтранс Московской области совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяют пассажиров общественного транспорта на наличие Qr-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовали раздачу масок при проверке пропусков. Всех пассажиров призвали носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к их обязательному ношению.

До 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано носить маски или респираторы в связи с ситуацией с коронавирусом, с 12 мая эта мера станет обязательной.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.