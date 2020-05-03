РИАМО - 3 мая. В Подмосковье умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период в регионе умерли 111 зараженных, сообщает региональный оперативный штаб.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 822 новых случая коронавируса, за весь период подтверждено 14 136 заражений.

В регионе по 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, из дома можно выходить по веским причинам. Для поездки на любом виде транспорта нужно оформить цифровой пропуск.

Кроме того, жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая носить маски нужно будет обязательно.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.