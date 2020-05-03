РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали открытое горение на складе с подсолнечным маслом в воскресенье, возгоранию присвоили повышенный ранг пожара №2, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 3 мая в 6:23 поступило сообщение о задымлении в здании на территории промзоны ООО «Контакт Ресурс» в деревне Большое Толбино. Загорелся склад с подсолнечным маслом. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«К прибытию первых пожарных расчетов наблюдался дым из-под кровли ангара. Пожарные расчеты приступили к тушению - выяснилось, что загорелся склад с подсолнечным маслом, пламя охватило участок площадью в 1 тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг пожара №2. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 7:55 пожар удалось локализовать, а в 10:24 - ликвидировать открытое загорание. Пострадавших на пожаре нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействованы 24 единица техники, 87 человек, в том числе от МЧС 12 единиц техник, 44 человека личного состава.