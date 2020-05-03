РИАМО - 3 мая. В государственных и коммерческих аптеках Подмосковья сформировали необходимый запас масок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее директор государственной аптечной сети Московской области «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина рассказала, что сеть аптек закупила медицинские маски в достаточном количестве.

«Мы провели большую работу и с коммерческими аптеками, их у нас более 4 тысяч, и с государственными, их 300, в основном они раздают льготные лекарства. У нас есть маски. Раньше, месяц назад, мы не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали. Поэтому будем носить, приказывать, умолять, заставлять. Все меры хороши только для того, чтобы победить ту ситуацию, которая сегодня тревожит каждую семью», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Из-за ситуации с коронавирусом жителям Подмосковья сейчас строго рекомендовано носить защитные маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая носить маски нужно будет обязательно, выполнение этого требования будет контролироваться.

За сутки в Подмосковье выявили 822 новых случая коронавируса, за весь период в регионе подтверждено 14136 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.