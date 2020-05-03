РИАМО - 3 мая. В Московской области ежедневно выпускают 620 тысяч масок, за месяц объем производства увеличился в два раза, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности. Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий», — говорится в сообщении.

Сотрудники предприятий работают в три смены, производства закупают дополнительное оборудование.

Еще девять компаний хотят перепрофилироваться для выпуска медицинских масок.

Правительство Московской области решило вопрос с поставкой сырья на производства. Предприятия, изготавливающие маски, могут получить субсидию на возмещение затрат от покупки оборудования от 30% до 80%.

В ряде округов проводится работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и ателье к пошиву масок.

«Это позволяет не только обеспечить средствами индивидуальной защиты местные больницы, но и сохранить рабочие места», — заключается в сообщении.

В Московской области с 1 мая рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая эта мера станет обязательной. Государственные аптеки региона уже обеспечили месячным запасом масок.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.