РИАМО - 3 мая. Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы, главный терапевт Подмосковья Наталья Санина отметила, что обязательное ношение медицинских масок в Подмосковье – это своевременное и оправданное решение, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Из-за коронавируса жителям Подмосковья строго рекомендовано носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая носить маски нужно будет в обязательном порядке.

«Если на вас обычная маска и вы, например, войдя в магазин, неожиданно закашляли, то тем самым можете уберечь окружающих от возможного заражения. Часто бывает так, что человек думает, что он здоров - у него нет никаких симптомов, хорошие анализы. На самом деле он может быть носителем вируса, и в какой момент начнется его распространение - никто не знает», — сказала Санина.

Она уточнила, что в таком случае нахождение без маски в общественных местах создает угрозу для других.

Санина подчеркнула, что маску следует носить всем, в том числе и детям. Она напомнила, что крайне важно часто и тщательно мыть руки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.