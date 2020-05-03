РИАМО - 3 мая. Жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе ожидают дожди с грозами, температура днем будет прогреваться до плюс 24 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели столичный регион будет находиться в полосе влияния атмосферного фронта и погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, которые ограничат дневной прогрев. Ночью в Москве плюс 11-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, а днем в столице плюс 18-20 градусов, в Подмосковье – плюс 16-21 градус», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во вторник в Московский регион придет порция более теплого воздуха, при этом погода останется облачной с прояснениями, а также пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. В ночные часы будет плюс 10-15 градусов, днем – плюс 19-24 градуса.

«В среду характер погоды изменится мало, столица будет оставаться под влиянием атмосферного фронта. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой. Плюс 12-14 градусов ночью в Москве, плюс 10-15 градусов – по области. Днем в столице плюс 20-22 градуса, по области – плюс 18-23 градуса», - добавил синоптик.

По его словам, в четверг по мере отхода атмосферного фронта на восток дожди будут становиться локальными и кратковременными и постепенно прекратятся. Температура ночью понизится до 8-13 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до плюс 14-16 градусов.

«В пятницу и субботу столица будет находиться под более усиливающимся влиянием гребня антициклона. Облачная с прояснениями погода и без осадков. Ночью плюс 3-8 градусов, днем – плюс 14-19 градусов», - в заключении сказал собеседник агентства.