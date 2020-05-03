РИАМО - 3 мая. Спасателям удалось потушить открытое горение на складе подсолнечного масла в Подольске, на месте происшествия работают 24 единицы техники и 87 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Рано утром в воскресенье в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Большое Толбино в Подольске.

«В 07:55 - локализация на площади 1 тысяча квадратных метров. В 10:24 - ликвидация открытого горения. На место убыла оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

На месте работают 24 единицы техники, 87 человек, из них от МЧС 44 человека и 12 единиц техники.