РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Женщина не справилась с управлением и въехала на автомобиле в дерево, в результате ДТП погиб пассажир, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 2 мая в 2:30 водитель автомобиля Lada, двигаясь по дороге в районе поселка радиоцентр Романцево, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие (дерево, - ред.). В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сказала сотрудница.

Она отметила, что в отношении водителя автомобиля было возбуждено уголовное дело.