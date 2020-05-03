РИАМО - 3 мая. В столице 9,3% новых зараженных коронавирусом составили дети, более 84% - люди младше 65 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

«Среди новых заболевших 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве выявлено 5948 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в городе зарегистрировано 68606 случаев инфицирования.

Все пациенты и граждане, которые находились с заразившимися в контакте, находятся под медицинским наблюдением.

В Москве в два раза увеличилась выявляемость инфекции в городе, удается фиксировать бессимптомных переносчиков вируса и ранние стадии Covid-19, что снижает риск распространения инфекции и помогает не допустить тяжелых последствий вируса.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.