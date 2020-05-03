РИАМО - 3 мая. Столичные врачи вылечили от коронавируса 655 пациентов за сутки, за весь период эпидемии выздоровели 7029 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у пациента Covid-19 проводятся специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Коронавирус подтверждают с помощью теста, для которого берется мазок носа и ротоглотки, врач может назначить и дополнительные исследования.

В Москве выявлено 68606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 729 пациентов.

Лечение в столице проходит под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей, которые состоят из инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога.

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Текстовая трансляция

3 МАЯ

- Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина. Самочувствие главы правительства РФ нормальное, премьер-министр РФ работает с документами и связывается с коллегами по телефону.

- С 12 мая покупателей без защитных масок не пустят в магазины Подмосковья. При отсутствии маски ее можно будет приобрести без наценок в кассе магазина.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- С 12 мая в общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без медицинских масок или респираторов. До этого времени при проверке пропусков в транспорте будут только рекомендовать носить маски или респираторы.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 655 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 10633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5948.

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.