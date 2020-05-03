РИАМО - 3 мая. В Подмосковье выявили 822 новых случая заражения Covid-19, за весь период зафиксиировали 14 136 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки подтвердили 10633 новых случая коронавируса, за весь период в стране выявили 134686 случаев Covid-19. За сутки в России вылечились после коронавируса 1626 человек, умерли 58 пациентов.

В Подмосковье по 11 мая действует режим самоизоляции, введены цифровые пропуска для поездок на транспорте.

Жителям по 11 мая строго рекомендуется носить медицинские маски в местах общего пользования. С 12 мая маски или респираторы нужно будет носить обязательно.

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3 МАЯ

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.