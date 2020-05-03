РИАМО - 3 мая. За сутки в столице выявили 5948 новых случаев коронавируса, за весь период зафиксировали 68 606 заражений, сообщает московский оперативный штаб.

В России за сутки выявили 10633 случая коронавируса, за весь период в стране зафиксировали 134686 заражений. Вылечились за все время 16639 человек, умерли 1280 пациентов с коронавирусом.

В Москве по 11 мая действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по важным причинам. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

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3 МАЯ

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.