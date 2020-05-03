РИАМО - 3 мая. На территории городских округов Волоколамский и Клин нашли четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 13:59 2 мая поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, село Покровское, СНТ «Садко».

«Выставлена охрана силами Волоколамского ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами Министерства обороны на 3 апреля», - говорится в сообщении.

Вечером 2 мая в деревне Папивино городского округа Клин нашли три боеприпаса времен ВОВ. 5 апреля ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» планирует изъять и уничтожить боеприпасы. На данный момент место охраняется сотрудниками Клинского ОМВД.