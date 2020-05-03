РИАМО - 3 мая. Особо энергичные граждане Московской области, которые нарушают режим самоизоляции, могут поработать волонтерами в скорой помощи на майских праздниках, а не ехать на шашлыки, сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье по 11 мая включительно действует режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Наша задача все-таки сделать так, чтобы в каждой семье это осуждалось, понимаете. Чтобы было дурным тоном на выходных с друзьями жарить шашлыки или петь песни, устраивать дискотеки в микрорайонах. Я говорю сегодня, что лучше эти ребята, у которых избыточное количество энергии, обращались бы к нам и мы отправим их работать на скорую помощь или транспортировать больных в стационары», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

С 1 мая в Подмосковье для профилактики коронавируса строго рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая носить маски нужно будет обязательно, и за нарушения начнут штрафовать в размере 4 тысяч рублей.

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3 МАЯ

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.