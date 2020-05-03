РИАМО - 3 мая. В России на сегодняшний день до 1,3 тысячи пациентов больниц, зараженных коронавирусной инфекцией, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня эта цифра колеблется от 1 тысячи до 1,3 тысячи, те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко добавил, что процент людей с тяжелой формой коронавируса меньше зависит от возраста.

«У нас в отделении реанимации есть и молодые пациенты. Эти молодые пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких. И они, к сожалению, умирают», - добавил Проценко.

По последним данным в России зафиксировано 124 054 случая заражения Covid-19, из них в Москве – 62 568 случаев, а в Подмосковье - 13 314 случаев.

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3 МАЯ

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.