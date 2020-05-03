РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. На месте пожара на складе подсолнечного масла в Подольске работает мобильная лаборатория, которая проводит забор проб воздуха, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 6:23 в воскресенье в оперативно-дежурную смену МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, деревня Большое Толбино.

«В 7:55 пожарные произвели локализацию возгорания на площади 1 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. Привлекаемые силы и средства: 24 единицы техники, 87 человек, из них от МЧС 44 человека и 12 единиц техники», - говорится в сообщении.

До жилого сектора от склада более 1 километра. Погибших и пострадавших на пожаре нет. На месте происшествия работает мобильная лаборатория, проводящая забор проб воздуха.

В группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что пожар произошел на складе подсолнечного масла.