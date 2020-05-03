РИАМО - 3 мая. Две недели назад в Подмосковье ежедневный прирост больных с коронавирусом составлял 17-25%, а сейчас рост колеблется на уровне 5-7%, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы вышли на некую планку, где прирост исчисляется не 17% или 25%, который у нас был две недели назад, а сейчас мы балансируем на 5% или 7% роста. И госпитализация, если вы посмотрите, например, вчера мы 578 госпитализировали, а 530 или 510, например, такие цифры выписали, а раньше было 800 разница, понимаете, или 600», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на данный момент стоит цель, чтобы в Подмосковье начали больше выписывать и меньше госпитализировать больных с коронавирусом.

В Подмосковье, по последним данным, выявлено 13 314 случаев заражения коронавирусом.

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3 МАЯ

- В столице умерли еще 34 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 729 человек с Covid-19.