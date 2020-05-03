РИАМО - 3 мая. Пожар в одном из строений в деревне Большое Толбино городского округа Подольск локализован, площадь возгорания составила 1 тысяча квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 06:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, деревня Большое Толбино.

«В 07:55 - локализация на площади 1 тысячи квадратных метров. На место убыла оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона», - говорится в сообщении.

При тушении пожара было задействовано 24 единицы техники и 87 человек, из них от МЧС 44 человека и 12 единиц техники.

В свою очередь сотрудник пресс-службы МЧС по Московской области сообщил РИАМО, что на данный момент на месте происшествия продолжаются работы, погибших и пострадавших нет.