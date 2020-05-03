РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 582 случая заражения, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 2 мая, в Подмосковье за сутки выявили 807 новых случаев коронавируса. Всего в Московской области было зафиксировано 13314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 110 человек. Выздоровели и выписались 507 человек. В городском округе Подольск выявили 27 новых случаев. Всего в округе 582 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2191 случай заражения у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более 1 тысячи человек из Москвы.