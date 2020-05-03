РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 мая. В Дзержинском за сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, всего в округе — 191 случай заражения, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В горокруге Дзержинский выявили 31 нового зараженного коронавирусом. Всего в муниципалитете 191 заболевший»,- говорится в сообщении.

В Люберцах выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 726 заболевших. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у семи человек, всего там зафиксировано 138 случаев Covid-2019.

По последним данным, в Московской области за весь период эпидемии выявлено 13 314 случаев заражения Covid-19.

В Подмосковье с 1 мая рекомендуется носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса, с 12 мая эта мера станет обязательной.