РИАМО - 3 мая. В столице за прошедшие сутки скончались 34 человека с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных исходов в городе достигло 729, говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба по коронавирусу в Москве.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — отмечается в материале.

По последним данным, в Москве зафиксировано 62 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Для борьбы с распространением коронавируса в городе продлен до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веским причинам.

Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер автомобиля или транспортной карты.