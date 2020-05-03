РИАМО - 3 мая. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, максимальная температура воздуха днем составит плюс 22 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — 20-22 градуса, по области — 17-22 градуса», — отмечается в материале.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Синоптики отмечают, что погода в столице будет очень теплой, атмосферное давление в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха сниженное. Такие погодные условия благоприятны как для метеочувствительных, так и практически здоровых людей.

«Однако, быстрое потепление в сочетании с повышенной влажностью могут увеличивать концентрацию в воздухе фитонцидов, аллергенов, что является риском и может привести к росту аллергических обострений, усилению бронхоспазма и приступов бронхиальной астмы», — добавляется в материале.

Не смотря на очень комфортную погоду, людям, входящим в группу риска, стоит избегать выхода на улицу, чаще проводить влажную уборку в помещении, всегда иметь под рукой препараты, назначенные врачом.