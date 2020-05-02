РИАМО - 2 мая. В столице в отношении мужчины, который ударил лейтенанта полиции, возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В настоящее время фигурант задержан, с ним проведены необходимые следственные действия, в ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения», — отмечается в материале.

Сотрудник полиции осуществлял пешее патрулирование территории, чтобы выявить нарушителей самоизоляции. Рядом с домом по улице Вешняковская он остановил мужчину и попросил документы для проверки. Мужчина повел себя агрессивно.

По данным ГУ МВД России по Москве задержанный нецензурно выражался и ударил полицейского рукой по лицу. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Полицейский после нападения обратился в медучреждение, после чего продолжил службу.

В столице действует режим самоизоляции для всех жителей в рамках борьбы с коронавирусом, выходить из дома можно только по веской причине.