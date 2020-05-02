РИАМО - 2 мая. Девочку дошкольного возраста нашли в Солнечногорске, она была без верхней одежды на Пятницком шоссе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Информация о ребенке на дороге поступила в полицию.

«Сотрудники 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Кирилл Федосов и старший лейтенант полиции Владимир Михайленко немедленно направились к указанному месту. Девочку обнаружили на территории автозаправочной станции в районе 43-го километра Пятницкого шоссе», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенка посадили в патрульный автомобиль, она рассказала, что ей 4 года, и как ее зовут. Девочка объяснила, что мама на работе. Полицейские разыскали мать и передали ей ребенка. Она ушла на работу и оставила дочь под присмотром знакомых. Женщина не смогла объяснить, как девочка оказалась на оживленном шоссе.

В отношении матери составили протокол об административном правонарушении.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, по обстоятельствам произошедшего организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.