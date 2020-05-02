РИАМО - 2 мая. Для продления или оформления цифрового пропуска владельцам автомобилей с иностранными номерами необходимо предоставить дополнительные данные с 1 по 4 мая, такие как адрес регистрации на территории страны и регистрационный документ автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«Физическому лицу для передвижения по городу необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона и адрес электронной почты», - отмечается в сообщении.

Также иностранным гражданам необходимо будет указать серию и номер регистрационного документа транспортного средства и загрузить фотографии лицевой и тыльной стороны свидетельства о регистрации транспортного средства и фотографию водительского удостоверения. Сделать это нужно через личный кабинет mos.ru.

«Если собственником автомобиля является юридическое лицо, необходимо сообщить его наименование, данные об адресе регистрации юрлица, ИНН или его аналог», - добавляется в сообщении.

Всю информацию водители должны передать с 1 по 4 мая. В противном случае пропуска будут аннулированы. Вне зависимости от того, кто будет находиться за рулем, к ответственности будут привлекаться собственники автомобилей.

В Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, для передвижения по городу на транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер автомобиля или транспортных карт.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19