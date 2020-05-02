РИАМО - 2 мая. В День Победы в Москве произойдет запуск более 12 тысяч праздничных фейерверков, начало салюта намечено на 22:00, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Запуск произведут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

«Запуск свыше 12 тысяч праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», - говорится в сообщении.

Старт салюта намечен на 22:00 на 15 площадках Москвы. На еще одной площадке будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, расчеты которых осуществят 30 залпов.

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