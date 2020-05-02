РИАМО - 2 мая. По факту смерти двух малолетних мальчиков в столичном районе Таганский возбудили уголовное дело, их тела нашли в субботу рядом с домом с травмами, характерными при падении с высоты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — отмечается в материале.

Установлено, что дети были в квартире не одни.