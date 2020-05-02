РИАМО - 2 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) вместе с партнерами R.A.W. LIFE разыграет среди подписчиков в «ВКонтакте» пять коробок батоничков R.A.W. LIFE.

Чтобы принять участие в розыгрыше, подписчик группы «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» должен сделать репост сообщения о конкурсе. После этого нужно выбрать одну из ячеек на прикрепленной фотографии и написать ее номер в комментариях под постом – по принципу «Морского боя». Один участник — один комментарий. Победу зачтут только тому, кто первым назовет выигрышную ячейку.

Итоги подведут 10 мая, или когда назовут все ячейки.

Призовой фонд: коробка mix classic (20 батончиков), коробка макадамия (20 батончиков), коробка кешью (20 батончиков), коробка mix 10 (10 батончиков) – две штуки.

Призы доставят по Москве и Подмосковью.

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