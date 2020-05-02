РИАМО - 2 мая. В Московской области по поручению губернатора сформировали необходимый запас масок в государственных аптеках для введения обязательного «масочного режима» с 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.

«Мы уже закупили медицинские маски в достаточном количестве и сформировали месячный запас в госаптеках. Проводим постоянный мониторинг их наличия и при необходимости оперативно пополняем», — сказала директор государственной аптечной сети Московской области «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

С 1 мая в Подмосковье для профилактики коронавируса рекомендует носить маски в общественных местах, с 12 мая «масочный режим» станет обязательным, и за его нарушение начнут штрафовать в размере 4 тысяч рублей. Контролировать выполнение требований будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов.

«Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования – в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте», - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В регионе продолжают действовать режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции до 11 мая включительно для предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19