РИАМО - 2 мая. В Москве в Таганском районе в субботу рядом с домом обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту смерти двух малолетних детей проводится доследственная проверка», — отмечается в материале.

Установлено, что дети были в квартире не одни.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего опрашиваются очевидцы и соседи семьи. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.