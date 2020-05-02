РИАМО – 2 мая. Скончался вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган, ему было 78 лет, сообщает в субботу Газета.ru.
«Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт», — написал его сын Илья Коган в Facebook.
Зиновий Коган участвовал в межконфессиональных диалогах и других мероприятиях, вел активную религиозную деятельность.
Был награжден медалью «За духовное единение», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
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