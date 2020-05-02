РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мая. Пожаром в гараже закончилась попытка пожарить шашлыки во дворе дома в поселке Нахабино, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

Инцидент произошел 1 мая возле общежития на улице Панфилова.

«Военные жарили шашлык близко к гаражу, рядом был еще костер. Гараж задымился изнутри. Когда обнаружили дым, стали сбивать замок, но не смогли. Когда открыли, там уже все полыхало, был сильнейший огонь», - сказал очевидец.

Он добавил, что в результате пожара люди не пострадали. Сгорел хранившийся в гараже мопед.

«Пожарные приехали, когда уже все догорело. Но они молодцы, тушили все, пока не прекратился дым», - заключил очевидец.

В Московской области действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выходить из дома можно только в случаях: для похода в магазин или аптеку, для выгула собак и выноса мусора.