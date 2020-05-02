РИАМО - 2 мая. В возрасте 42 лет скончался начальник полиции по оперативной работе ОМВД России по району Перово в Москве, подполковник полиции Каха Смоян, врачи 10 дней боролись за его жизнь, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Находясь в отпуске, 20 апреля почувствовал резкое ухудшение здоровья. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, где врачи более 10 дней боролись за его жизнь. Сегодня ночью его не стало», — говорится в материале.

За время своей службы он прошел путь от рядового милиции до подполковника полиции. Он начал работать в милиции в 2003 году в должности милиционера 2-го отдела милиции управления милиции на Московском метрополитене ГУВД города Москвы. В 2005 году он стал служить в уголовном розыске УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве. Начальником полиции по оперативной работе ОМВД России по району Перово служил с 2017 года.

Руководство и сотрудники столичного главка полиции выразили соболезнования близким и родным Смояна.