РИАМО – 2 мая. Психолог Лариса Ренар дала рекомендации, как решить семейные проблемы в условиях самоизоляции, так, в качестве одного из способов она назвала домашнюю уборку, сообщает в субботу Nation News.
«Есть три способа, как справиться с любой ситуацией. Первое: уйти из ситуации. Однако сейчас мы этого сделать не сможем. Второе: изменить ситуацию. Здесь нужно понимать, в чем корень проблемы. В период самоизоляции работает очень много психологов, специальных служб, то есть можно позвонить, проконсультироваться. Многие работают бесплатно», — сказала Ренар.
Она добавила, что также есть способ поменять жизненную установку для себя самого, если нет возможности повлиять на супруга. Кроме того, самоизоляция дала возможность уделить время членам семьи и разобраться со своими проблемами.
Если из-за конфликта страдают дети, то можно поговорить со своим мужем или женой в другой комнате или отвлечься на физическую активность, например, начать уборку.
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Текстовая трансляция
2 МАЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.
- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.
- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.
- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.
- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.
- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.
- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.
- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.
- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.
- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19
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