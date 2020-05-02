РИАМО – 2 мая. Психолог Лариса Ренар дала рекомендации, как решить семейные проблемы в условиях самоизоляции, так, в качестве одного из способов она назвала домашнюю уборку, сообщает в субботу Nation News.

«Есть три способа, как справиться с любой ситуацией. Первое: уйти из ситуации. Однако сейчас мы этого сделать не сможем. Второе: изменить ситуацию. Здесь нужно понимать, в чем корень проблемы. В период самоизоляции работает очень много психологов, специальных служб, то есть можно позвонить, проконсультироваться. Многие работают бесплатно», — сказала Ренар.

Она добавила, что также есть способ поменять жизненную установку для себя самого, если нет возможности повлиять на супруга. Кроме того, самоизоляция дала возможность уделить время членам семьи и разобраться со своими проблемами.

Если из-за конфликта страдают дети, то можно поговорить со своим мужем или женой в другой комнате или отвлечься на физическую активность, например, начать уборку.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19