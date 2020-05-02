РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал договор о сотрудничестве с ХК «Рязань», договор о партнерстве «Витязя» с питерским «Динамо» истек 30 апреля, сообщается на сайте «Витязя».

«ХК «Витязь» и ХК «Рязань» — вместе! Клубы подписали договор о сотрудничестве. ХК «Витязь» в следующем сезоне будет сотрудничать с ХК «Рязань» как с клубом-партнером ВХЛ», - говорится в сообщении.

Договор о партнерстве «Витязя» с питерским «Динамо» истек 30 апреля. Руководство ХК «Витязь» поблагодарило коллег за плодотворное трехлетнее сотрудничество и предоставленные возможности в подготовке хоккеистов «Витязя».



