РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. На создание нового центра для пациентов с легкой степенью Covid‑19 в подмосковном Подольске выделили почти 300 миллионов рублей, достроить объект к 25 мая должна будет подольская строительная компания «Триумф», сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В период острой потребности в современных медицинских учреждениях возобновлены работы по завершению строительства комплексной поликлиники на улице Ленинградской, 9. Это будет одно из самых крупных поликлинических учреждений Московской области. Поликлиника рассчитана на 260 взрослых посещений и 240 детских посещений в смену. До конца мая здесь начнут принимать больных с легкой степенью Covid-19.

«По решению правительства Московской области для завершения строительства данного объекта и ввода его в строй выделено почти 300 миллионов рублей. Обязательство достроить этот важный для города объект взяла на себя подольская строительная компания «Триумф». Поставленная задача – в срок до 25 мая завершить строительно-монтажные работы. После этого объект передадут министерству здравоохранения Подмосковья для оснащения оборудованием и формирования штата медицинских работников», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Общая площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию предполагалось еще в первом квартале 2015 года. Новое медицинское учреждение должно было значительно улучшить ситуацию с оказанием медпомощи жителям нескольких микрорайонов, но в связи с финансовыми проблемами у застройщика работы были остановлены.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19