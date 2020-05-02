РИАМО - 2 мая. Третьего мая в Подмосковье и столице с большой вероятностью прогремят первые грозы, сезон которых обычно начинается с 15 апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура 3 мая окажется на 3-4 градуса выше нормы.

«Столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, усилятся восходящие потоки – конвекция, благоприятствующая образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков высотой до 8-10 километров, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды между облаками и землей», — говорится в сообщении.

С вероятностью в 70% 3 мая в Московском регионе прогремят первые весенние грозы. Обычно сезон гроз в регионе начинается 15 апреля.