РИАМО - 2 мая. Опыт зарубежных специалистов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции бесценен для Москвы, так как уже многие страны вышли на пик инфицирования, внимание обращается как на удачный, так и на неудачный опыт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них уже прошли пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса. Позади у многих трагедия - тысячи умерших и сотни тысяч переболевших», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Москва обращает внимание на удачные и неудачные решения своих зарубежных коллег.

«Для нас, конечно, важно, как работала там система здравоохранения, какие меры предпринимались, что сработало, что не сработало, и какая там ситуация сегодня», - добавил Собянин.

Во всем мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19