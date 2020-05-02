РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. В подмосковных Люберцах жители, нуждающиеся в помощи во время режима самоизоляции, могут обратиться к волонтерам, так, жителям помогают волонтеры «Молодой гвардии», сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Мы всегда с вами на связи и готовы помочь! Если вам, вашим близким, соседям или коллегам также нужна помощь волонтеров, можно обратиться по телефону: 8(495)554-21-12», - написал Дениско в Instagram.

Жителям округа помогают волонтеры из местной «Молодой гвардии» и молодежного парламента.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения, поступающие ко мне об оказании любой помощи - материальной, продуктовой или приобретение лекарственных препаратов», - заключил Дениско.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19