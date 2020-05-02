РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. В подмосковных Люберцах жители, нуждающиеся в помощи во время режима самоизоляции, могут обратиться к волонтерам, так, жителям помогают волонтеры «Молодой гвардии», сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.
«Мы всегда с вами на связи и готовы помочь! Если вам, вашим близким, соседям или коллегам также нужна помощь волонтеров, можно обратиться по телефону: 8(495)554-21-12», - написал Дениско в Instagram.
Жителям округа помогают волонтеры из местной «Молодой гвардии» и молодежного парламента.
«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения, поступающие ко мне об оказании любой помощи - материальной, продуктовой или приобретение лекарственных препаратов», - заключил Дениско.
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Текстовая трансляция
2 МАЯ
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- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.
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- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.
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