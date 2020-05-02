РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию многофункциональный инфекционный медицинский центр на территории военного госпиталя, сообщается на сайте Минобороны России.

«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ», - говорится в сообщении.

Ранее в эксплуатацию были введены два многофункциональных центра - в Нижнем Новгороде и Одинцове. Они укомплектованы медицинским персоналом, а также всей необходимой техникой и полностью готовы к работе.

Еще на восьми площадках на сегодняшний день работы развернуты в круглосуточном режиме, задействовано уже более 12 тысяч человек. При проектировании и строительстве центров учитываются особенности расположения центров, в том числе сейсмическая активность регионов.

Многопрофильные медицинские центры Минобороны России строятся по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 миллиарда рублей. Все 16 центров будут сданы к 15 мая.

Общее количество поставляемой в военные лечебные учреждения медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц.

Работу 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 человек младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2,3 тысячи человек как военного, так и гражданского персонала.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население в случае необходимости.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19