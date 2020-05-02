РИАМО - 2 мая. Девятого мая в столице ожидается небольшой дождь, максимальная температура составит плюс 17 градусов, к вечеру праздника облачность над городом снизится, и жители прямо из своих домов смогут увидеть салют, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Теплом жители Московского региона побалуются в период с 3 по 5 мая. Дневная температура воздуха в этот период превысит отметку плюс 20 градусов», — говорится в сообщении.

Начиная с 6 мая, атмосферное давление начнет понижаться. Облаков станет больше, местами пройдет небольшой дождь. 9 мая в Москве ночью будет плюс 5-10 градусов, днем — плюс 12-17. Есть вероятность, что к вечеру облачность уменьшится, и даже из домов будет виден праздничный салют.