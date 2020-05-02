РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мая. Копию Знамени Победы площадью 100 квадратных метров растянули на одном из домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Знамя Победы площадью 100 квадратных метров растянули на одном из домов в Павшинской пойме. Жители дома присоединились к акции нашей молодежи и вывесили на своих окнах и балконах копии Знамени Победы», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что 1 мая 1945 года Знамя Победы возвысилось над рейхстагом в Берлине. Также оно украшало дома и окна наших городов в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.

«В прошлом году это же полотно наши волонтеры пронесли во время шествия Бессмертного полка», - заключила Хаймурзина.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>