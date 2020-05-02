РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мая. Копию Знамени Победы площадью 100 квадратных метров растянули на одном из домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
«Знамя Победы площадью 100 квадратных метров растянули на одном из домов в Павшинской пойме. Жители дома присоединились к акции нашей молодежи и вывесили на своих окнах и балконах копии Знамени Победы», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
Она напомнила, что 1 мая 1945 года Знамя Победы возвысилось над рейхстагом в Берлине. Также оно украшало дома и окна наших городов в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.
«В прошлом году это же полотно наши волонтеры пронесли во время шествия Бессмертного полка», - заключила Хаймурзина.
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