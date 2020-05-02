РИАМО - 2 мая. В Центральном федеральном округе увеличат количество коек для больных коронавирусной инфекцией, такое решение было принято на селекторном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я поднимал вопрос на последнем селекторе с президентом о том, что требуется дополнительное количество коек для регионов, которые окружают Москву, в силу того, что мы находимся примерно в одних условиях, вопрос - неделя разницы по скорости распространения. Президент поддержал это предложение», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Москве начали готовить порядка 10 тысяч коек для больных коронавирусом на площадках в крупных парках города.

За прошедшие сутки в столице выявили 5 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило 62 658.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей.

- Собянин допустил, что в середине мая начнется снятие ограничительных мер в Москве.

Если мы увидим через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid-19, тогда можно подумать о мерах послаблениях.

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19